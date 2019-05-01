Спортсменка из Дуванского района заняла 3 место в первенства Европы по пауэрлифтингу

В чешском городе Плезене с 25 по 28 апреля проходило первенство Европы по пауэрлифтингу, на котором призовое место заняла представительница Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.



Воспитанница спортивной школы Дуванского района Оксана Гордеева заняла второе место в категории до 72 килограммов среди девушек до 18 лет. Тренирует талантливую спортсменку Алексей Гордеев.



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