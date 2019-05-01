Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Спортсменка из Дуванского района заняла 3 место в первенства Европы по пауэрлифтингу

Спортсменка из Дуванского района заняла 3 место в первенства Европы по пауэрлифтингу

Добавлено: 01.05.19
Просмотров: 50
Рубрика: Спорт
Теги: Дуванский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Спортсменка из Дуванского района заняла 3 место в первенства Европы по пауэрлифтингу

В чешском городе Плезене с 25 по 28 апреля проходило первенство Европы по пауэрлифтингу, на котором призовое место заняла представительница Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.

Воспитанница спортивной школы Дуванского района Оксана Гордеева заняла второе место в категории до 72 килограммов среди девушек до 18 лет. Тренирует талантливую спортсменку Алексей Гордеев.

Читайте также: в Уфе построят международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена»

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Уфе построят международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена»
Спорт
В Уфе построят международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена»
Юные спортсмены из Башкирии завоевали призовые медали на первенстве ПФО по вольной борьбе
Спорт
Юные спортсмены из Башкирии завоевали призовые медали на первенстве ПФО по вольной борьбе
Уфа оказалась на 52 месте по качеству уборки улиц
ЖКХ
Уфа оказалась на 52 месте по качеству уборки улиц
В Уфе прошел фестиваль по национальным и народным видам спорта, посвященный Дню Республики
Спорт
В Уфе прошел фестиваль по национальным и народным видам спорта, посвященный Дню Республики
Уфимская шахматистка Камила Байбурина заняла первое место на Кубке России
Спорт
Уфимская шахматистка Камила Байбурина заняла первое место на Кубке России
В Белокатайском районе состоялся конкурс мастеров «Мечетлинская мастерская»
Культура
В Белокатайском районе состоялся конкурс мастеров «Мечетлинская мастерская»
Два башкирских спортсмена-скалолаза завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы
Общество
Два башкирских спортсмена-скалолаза завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы
В Уфе завершился традиционный праздник «Спортивные звезды Башкортостана»
Спорт
В Уфе завершился традиционный праздник «Спортивные звезды Башкортостана»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: