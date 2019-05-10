В Уфе прошел первый матч Чемпионата ПФО по американскому футболу
Сегодня в башкирской столице прошел первый матч Чемпионата ПФО по американскому футболу. Башкирская сборная на своем поле приняла гостей из Казани - команду "Барсы", сообщает сайт Newsbash.ru.
Гости свою подготовку к игре оценили на восемь из десяти и заявили, что приехали только за победой. Свою уверенность казанцы начали подтверждать с самого первого розыгрыша, на который вышли в защиту. Однако, по большому счёту, команды на поле стадиона "Строитель" были в равных условиях.
Матч проходил по международным правилам Федерации американского футбола. Но с некоторыми корректировками. Так, например, длина поля составила не стандартных 120 ярдов, а всего 80, поскольку формат игры был 9х9 спортсменов. Помимо судьи из Уфы, рефери встречи приехали из Ижевска и Набережных Челнов. Хоть лига и любительская, но здесь также соблюдён баланс единоборства и интеллекта.
Болельщиков на матче было немного, но они активно поддерживали свои команды, с которыми бывают на каждой игре. Дивизион тоже небольшой - всего три клуба, так что впереди у Волкодавов и Барсов ещё по три матча.
Михаил Мирошниченко