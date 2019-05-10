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В Уфе прошел первый матч Чемпионата ПФО по американскому футболу

Добавлено: 10.05.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе прошел первый матч Чемпионата ПФО по американскому футболу

Сегодня в башкирской столице прошел первый матч Чемпионата ПФО по американскому футболу. Башкирская сборная на своем поле приняла гостей из Казани - команду "Барсы", сообщает сайт Newsbash.ru

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Их встречу смело можно называть дерби. Символичен и цвет формы команд: чёрный у хозяев, белый у гостей. Этой игрой уфимские "Волкодавы" и казанские "Барсы" открыли чемпионат "Волга-бол". Не особо популярного в нашей стране, но максимально зрелищного вида спорта - американского футбола. Уфимцы прошлый сезон пропустили из-за проблем с составом. Дабы не бросать любимый спорт, некоторые игроки выступали за другие команды дивизиона, так что "Волкодавы" вернулись в хорошей форме.

Гости свою подготовку к игре оценили на восемь из десяти и заявили, что приехали только за победой. Свою уверенность казанцы начали подтверждать с самого первого розыгрыша, на который вышли в защиту. Однако, по большому счёту, команды на поле стадиона "Строитель" были в равных условиях. 

Матч проходил по международным правилам Федерации американского футбола. Но с некоторыми корректировками. Так, например, длина поля составила не стандартных 120 ярдов, а всего 80, поскольку формат игры был 9х9 спортсменов. Помимо судьи из Уфы, рефери встречи приехали из Ижевска и Набережных Челнов. Хоть лига и любительская, но здесь также соблюдён баланс единоборства и интеллекта.

Болельщиков на матче было немного, но они активно поддерживали свои команды, с которыми бывают на каждой игре. Дивизион тоже небольшой - всего три клуба, так что впереди у Волкодавов и Барсов ещё по три матча.
Михаил Мирошниченко


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