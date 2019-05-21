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Михаил Васильев возглавит уфимскую молодёжную хоккейную команду "Толпар"

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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Михаил Васильев возглавит уфимскую молодёжную хоккейную команду "Толпар"

Известный игрок ЦСКА, олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный победитель Кубка СССР возглавит уфимскую молодёжную хоккейную команду, сообщает сайт Newsbash.ru

Ранее Васильев работал с юниорской сборной России, а возглавляя МХК «Красная армия», завоевал серебряные медали МХЛ.

Помощниками Михаила Александровича станут Раиль Мнавирович Муфтиев и Денис Владимирович Хлыстов.

Справка:
Михаил Васильев родился 8 июня 1962 года в городе Электрогорск Московской области.

Выступал за ЦСКА (1981-1988) и ярославское «Торпедо» (1989-1990, 1994).

В чемпионатах СССР и Межнациональной хоккейной лиги – 314 матчей, 100 голов.

В составе ЦСКА чемпион СССР 1981-1988 годов и обладатель Кубка СССР (1988).

В 1990 году уехал в Италию, где выступал за клубы «Сельва» (1990-1992), «Варезе» (1992-1994), «Бозен 84» (1994-1996), «Больцано» (1996-1997, 1998-2001). В сезоне 1997/1998 выступал за датский «Рёдовре». В составе «Больцано» чемпион Италии 1997, 2000.

Тренировал итальянские клубы «Больцано» (2003/2004) и «Понтебба» (2006/2007), юниорскую сборную России (2009/2010), юниорскую сборную Республики Беларусь.

С лета 2013 г. по весну 2016 гг. – главный тренер «Красной Армии» (финалист Кубка Харламова и серебряный призёр чемпионата МХЛ 2014).

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