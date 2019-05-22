Юные борцы из Башкирии стали чемпионами и призерами этапа 9-й Спартакиады учащихся России

Представители башкирской вольной борьбы стали чемпионами и призерами 2 этапа 9-й Спартакиады учащихся России. Также команда завоевала бронзу в общем зачёте. Соревнования проходили в столице Мордовии Саранске и собрали коллективы со всего Приволжского федерального округа, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Самая главная цель – стать олимпийским чемпионом. А ближайшая – войти в тройку на первенстве России».Еще одной победительницей стала Юлия Шазиянова. Золотая медаль в Саранске пополнила и без того большую коллекцию.

Рустем Шайхутдинов в последнее время приучил к победам. В этом году он уже выигрывал первенство Приволжского федерального округа. В Саранске уверенно и досрочно победил в четырех схватках.



Юлия Шазиянова, победительница этапа Спартакиады учащихся России по вольной борьбе:



«Я верила в собственные силы. Но не знала, какие попадутся соперницы. Попались сложные, из Татарстана и Чувашии».

«Это все местные ребята. Маленьких их набрали. Это первый наш выпуск».Для республики вольная борьба – молодой, но динамично развивающийся вид. Отделение открыли только в 2013 году.

Еще одно первое место у Абдулла Магомедалиева. Все победители – воспитанники уфимского тренера Артура Ишмакова. Также серебряную медаль нашей республике принесла Аделина Газетдинова. Бронзовой призеркой стала Августина Иванова из Иглинского района. Всего от республики на эти соревнования отправились 20 человек. В командном зачете Башкортостан уступил лишь Татарстану и Оренбургской области.



Роберт Исмагилов, руководитель отделения вольной борьбы Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан:



«Если посмотрим 13-14-й год, то у нас было два-три тренера. На сегодняшний день у нас тысяча воспитанников и 15 тренеров».

В ближайшие дни в Новочебоксарске пройдет первенство России по вольной борьбе для спортсменов до 16 лет. В рамках этих соревнований пройдет отбор на чемпионат Европы. У башкирской молодежи есть неплохие шансы на успех.Автор: Артем Кочешев