Жокей из Мишкинского района стал победителем 4 этапа конного турнира «Терра Башкирия»

Очередной этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия» вновь не обошелся без скандалов. Напомним, ранее результат победителя скачек из Зианчуринского района 11 мая аннулировали. Сегодня на уфимском ипподроме состоялся четвертый этап состязаний. И на этот раз до участия в финальной стадии не допустили команду целого района. Победу же одержал жокей из Мишкино, сообщает сайт Newsbash.ru.



Страсти вокруг турнира «Терра Башкирия» напоминают кипящий вулкан. Но если раньше эмоциями разогревали сами скачки, теперь не менее интересно наблюдать за тем, что происходит в закулисье. Победитель третьего этапа оказался не Павлом Тараскиным из Зианчируинского района, а Павлом Караскиным из Мелеуза. Его результаты были закономерно аннулированы.



Владимир Артамонов, заместитель директора Центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»:





«Потребовали объяснений от района. Нам дали витиеватое объяснение. Они признают, что Караскин прописан в Мелеузовском районе. Потом начинают нам показывать договоры, что он работает в каком-то хозяйстве Зианчуринского района. У нас есть свидетели, что Караскин там не работал и никак не мог участвовать».

«Положение говорит о том, что представлять район должны жокеи, которые проживают на территории района, либо обучаются на его территории».

В четвертом этапе должна была принять участие команда из Аскинского района. В последний момент представители северной части республики решили изменить заявку. Организаторы поняли, что теперь им предстоит иметь дело с лошадьми и жокеями из Иглинского района. В результате победителя и серебряного призера скачки не допустили к участию в финале.На этом трудности для организаторов турнира не закончились. В самый разгар соревнований кто-то разбил стекло и нажал кнопку пожарной тревоги в здании ипподрома. Частично зрителей ненадолго пришлось эвакуировать с трибун. Но недоразумение ликвидировали за несколько минут и соревнования продолжились.Открытием четвертого этапа стала Тансулпан Усманова из Архангельского района. Она впервые принимала участие в скачках, до этого занималась только выездкой. При этом Тансулпан лишь на последних метрах уступила победу среди жокеев своего района. В финале же ей удалось выиграть одну из скачек, а по сумме занять итоговое третье место.



Тансулпан Усманова, призер четвертого этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»:



«Разница очень большая. Все по-другому. Стараюсь подстраиваться под все дисциплины. Так тоже нельзя, но пока получается».

«– Почему Салават сам не пришел получать награду? – Салават к этой лошади очень привязан. Салават сутками вокруг этой лошади занимается, тренируется. Сам хочет всю процедуру провести, прошагать, замыть».

В финале из-за дисквалификации аскинцев участвовало всего 6 жокеев. В тройке сильнейших компанию Тансулпан Усмановой составил серебряный призер Альфред Мухамедьяров из Белорецка и победитель Салават Батталов из Мишкинского района. При этом триумфатор предпочел не подниматься на сцену за заслуженной наградой.После череды неурядиц с заявкой на «Терра Башкирия» и попыткой отдельных участников добиться нечестного преимущества, легко представить, что результаты четвертого этапа еще не окончательны. Следующий, уже пятый по счету тур, запланирован на 15 июня. Участие в нем примут жокеи из Бакалинского, Балтачевского, Бирского и Федоровского районов.Автор: Артем Кочешев