Спортсмен из Кумертау установил мировой рекорд по жиму лежа

41-летнему Александру Сыкменеву из башкирского города Кумертау в Токио удалось установить мировой рекорд по жиму лежа в весовой категории до 120 кг. Спортсмену покорилась штанга весом 365 кг, сообщает сайт Newsbash.ru.





Его молодые коллеги из Башкирии завоевали медали в Японии на прошедшем чемпионате мира. 17-летняя воспитанника ДЮСШ №4 города Октябрьский Ксения Материнская взяла золотую медаль в категории до 57 кг. Девушке удалось пожать 100 кг.

А 30-летний Ян Урусов из Октябрьского занял второе место в категории до 66 кг, подняв штангу весом 237,5 кг.Кроме того в Уфе восьмикратный чемпион мира Эмин Мамедов установил рекорд России по жиму лежа в экипировке «слингшот», а после потерял сознание.