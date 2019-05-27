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Спортсмен из Кумертау установил мировой рекорд по жиму лежа

Добавлено: 27.05.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Кумертау
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Спортсмен из Кумертау установил мировой рекорд по жиму лежа

41-летнему Александру Сыкменеву из башкирского города Кумертау в Токио удалось установить мировой рекорд по жиму лежа в весовой категории до 120 кг. Спортсмену покорилась штанга весом 365 кг, сообщает сайт Newsbash.ru.

Его молодые коллеги из Башкирии завоевали медали в Японии на прошедшем чемпионате мира. 17-летняя воспитанника ДЮСШ №4 города Октябрьский Ксения Материнская взяла золотую медаль в категории до 57 кг. Девушке удалось пожать 100 кг.

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А 30-летний Ян Урусов из Октябрьского занял второе место в категории до 66 кг, подняв штангу весом 237,5 кг.

Кроме того в Уфе восьмикратный чемпион мира Эмин Мамедов установил рекорд России по жиму лежа в экипировке «слингшот», а после потерял сознание.

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