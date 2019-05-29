Уфа примет чемпионат мира по волейболу 2022 года
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Уфа станет одним из городов, где состоятся матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом накануне сообщил врио главы РБ Радий Хабиров в своем аккаунте в Instagram, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Поздравляю Уфу – есть результат большой работы! Большой спортивный праздник всемирного уровня приходит к нам», – написал руководитель региона.
В завершение Хабиров добавил, что грядущий чемпионат – еще один аргумент в пользу строительства нового волейбольного центра в Уфе. Напомним, вчера он предлагал обсудить строительство стадиона.
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