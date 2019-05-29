Уфа примет чемпионат мира по волейболу 2022 года

Уфа станет одним из городов, где состоятся матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом накануне сообщил врио главы РБ Радий Хабиров в своем аккаунте в Instagram, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Поздравляю Уфу – есть результат большой работы! Большой спортивный праздник всемирного уровня приходит к нам», – написал руководитель региона.

Он также привел слова президента Международной федерации волейбола доктора Ари Граса Фильо, заявившего, что чемпионат пройдет в восьми крупнейших городах России, в каждом из которых есть «прекрасная инфраструктура».В завершение Хабиров добавил, что грядущий чемпионат – еще один аргумент в пользу строительства нового волейбольного центра в Уфе. Напомним, вчера он предлагал обсудить строительство стадиона.