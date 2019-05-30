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Джефф Монсон в Уфе примет участие в выполнении нормативов ГТО

Добавлено: 30.05.19
Просмотров: 80
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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Джефф Монсон в Уфе примет участие в выполнении нормативов ГТО

В Уфу по приглашению партии «Единая Россия» приезжает двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон, сообщает сайт Newsbash.ru.

Завтра, 31 мая, в насыщенной программе гостя не только встречи с официальными лицами, но и культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.

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Так, в 15.00 часов в Лайфстайл-центре «Башкирия» (ул. Менделеева, 205а, 3 этаж) состоится встреча с участниками уникальной программы Военно-спортивного фонда-Башкортостан «Юные судьи ГТО». Здесь Джефф Монсон проведет мастер-класс на спортивную тематику и примет участие в выполнении нормативов ГТО. В свою очередь, юные судьи ГТО расскажут Джеффу Монсону о своих успехах в лагере «Артек», где они провели тестирование почти 500 человек и организовали первый в России «Квест ГТО».

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