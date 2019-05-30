Джефф Монсон в Уфе примет участие в выполнении нормативов ГТО
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В Уфу по приглашению партии «Единая Россия» приезжает двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон, сообщает сайт Newsbash.ru.
Завтра, 31 мая, в насыщенной программе гостя не только встречи с официальными лицами, но и культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.
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