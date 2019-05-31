Джефф Монсон в Уфе провел мастер-класс для юных воспитанников ДЮСШ №6 по борьбе «Геркулес»

Сегодня чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и депутат Горсовета Красногорска Джефф Монсон провел мастер-класс для юных воспитанников специализированной детско-юношеской школы №6 по борьбе «Геркулес» . В этот жаркий почти летний день Монсона встречали гостеприимно и тепло. Но боец по прозвищу Снеговик был серьезен и всецело сконцентрировался на спорте





Именитый спортсмен рассказал ребятам о своем спортивном пути, о победах и поражениях. Дети слушали и запоминали.

«Это очень классно, что дзюдо прогрессирует, развивается, все больше детей становятся мастерами спорта, вообще это очень классно», - говорит призер чемпионата РБ Авелина Шабаева.

«Он двукратный чемпион мира и этим все сказано. Личность выдающаяся и это само собой. Он такой доступный, скромный, как все мы. Это выдающаяся личность, человек, который очень симпатизирует России. Он сегодня у нас и он ведет хорошую работу по демонстрации своего вида спорта и образа жизни, как спорта. Приятно его видеть в Уфе и в нашем зале», - рассказывает заслуженный тренер России Валентин Пегов.

Увидеть вживую и послушать советы Монсона было интересно и наставникам.В ноябре прошлого года спортшкола «Геркулес» отметила полувековой юбилей. В честь этой даты ее директор Николай Пинчук вручил гостю памятные сувениры. А далее фотография на память, чтобы юные спортсмены запомнили этот исторический день на всю жизнь.