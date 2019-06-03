Школьника из Октябрьского признали самым сильным в России

Сергей Батяев из Октябрьского стал самым сильным мальчиком в РФ. Он одержал победу на российских соревнованиях "Сила Российского движения школьников". Всего в соревнованиях приняли участие более 300 школьников из других регионов страны, сообщает сайт Newsbash.ru.



Участникам нужно было выполнить несколько упражнений на турниках, в том числе и подтягивания за минуту. В результате Сергей занял лидирующую позицию.Сергею Батяеву 11 лет, он учится в четвертом классе и активно занимается спортом. На память с ним сфотографировалась Тина Канделаки и поздравила мальчика с победой.