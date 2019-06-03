Школьника из Октябрьского признали самым сильным в России
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Сергей Батяев из Октябрьского стал самым сильным мальчиком в РФ. Он одержал победу на российских соревнованиях "Сила Российского движения школьников". Всего в соревнованиях приняли участие более 300 школьников из других регионов страны, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Сергею Батяеву 11 лет, он учится в четвертом классе и активно занимается спортом. На память с ним сфотографировалась Тина Канделаки и поздравила мальчика с победой.
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