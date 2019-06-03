Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Школьника из Октябрьского признали самым сильным в России

Школьника из Октябрьского признали самым сильным в России

Добавлено: 03.06.19
Просмотров: 72
Рубрика: Спорт
Теги: Октябрьский
Комментарии (0)
Загрузка...
Школьника из Октябрьского признали самым сильным в России

Сергей Батяев из Октябрьского стал самым сильным мальчиком в РФ. Он одержал победу на российских соревнованиях "Сила Российского движения школьников". Всего в соревнованиях приняли участие более 300 школьников из других регионов страны, сообщает сайт Newsbash.ru.

Спортсмен из Башкирии может стать причиной отстранения России от участия в Олимпиаде-2020

Читайте также:

Спортсмен из Башкирии может стать причиной отстранения России от участия в Олимпиаде-2020
Участникам нужно было выполнить несколько упражнений на турниках, в том числе и подтягивания за минуту. В результате Сергей занял лидирующую позицию.

Сергею Батяеву 11 лет, он учится в четвертом классе и активно занимается спортом. На память с ним сфотографировалась Тина Канделаки и поздравила мальчика с победой.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе завершился чемпионат МВД по Республике Башкортостан по служебному двоеборью
Общество
В Уфе завершился чемпионат МВД по Республике Башкортостан по служебному двоеборью
В Илишевском районе прошли соревнования по самбо среди сотрудников МВД
Общество
В Илишевском районе прошли соревнования по самбо среди сотрудников МВД
В Иглино прошел итоговый чемпионат района по футболу
Спорт
В Иглино прошел итоговый чемпионат района по футболу
На Универсиаде Эдуард Латыпов стал вторым в соревнованиях по биатлону
Спорт
На Универсиаде Эдуард Латыпов стал вторым в соревнованиях по биатлону
Американцы назвали российский танк самым смертоносным
Это интересно
Американцы назвали российский танк самым смертоносным
В Уфе стартовали чемпионат МЧС РФ и первенство МЧС РФ на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту
Общество
В Уфе стартовали чемпионат МЧС РФ и первенство МЧС РФ на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту
В Нуримановском районе стартовал чемпионат России по ловле рыбы
Общество
В Нуримановском районе стартовал чемпионат России по ловле рыбы
Для отстраненных от Олимпиады спортсменов проведут альтернативный турнир в Сочи
Спорт
Для отстраненных от Олимпиады спортсменов проведут альтернативный турнир в Сочи
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: