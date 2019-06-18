В Уфе проходит первенство Башкирии по пляжному волейболу

Соревнования ведутся по трем возрастным группам, среди юношей и девушек, то есть фактически играет наш волейбольный резерв, те кому интересен и пляжный волейбол, и классический, сообщает сайт Newsbash.ru.





Подобные турниры для категории 14 лет и старше федерация волейбола республики проводит совместно с волейбольным клубом «Урал». И каждый год здесь появляются новые перспективные игроки.

«Различаются правила. Это хорошо и для детей в том числе, они учатся управлять своим телом, действиями. Так как в классическом волейболе летит мяч, хочется принять сверху, здесь практически это делать нельзя», - говорит исполнительный директор федерации волейбола РБ Сергей Кирпичников.

«Волнение присутствует, нам очень хочется победить на этих играх и мы знаем, что будет очень сложно. Мы будем играть на Кашкадане, я там не раз уже играл, там очень комфортно играть», - рассказывает воспитанник СЩ №34 Сергей Борисов.

«Мы знаем, что приедет много команд из других стран и для нас это очень волнительно, новый опыт. Мы в предвкушении», - сказала воспитанница СШ№34 Ева Радзюкевич.

Вполне очевидно, что здесь играют и те, кто менее чем через месяц представят команду Уфы на международных детских играх.А эти девочки - кандидаты в мастера спорта, представляют команду «Феникс», они тоже представляют 34 уфимскую спортшколу.

Стоит отметить, что это уже второй подготовительный турнир к летним международным детским играм, которые стартуют в Уфе 9 июля. В первом открытом турнире наша команда заняла 1 место. Ребят максимально готовят к соревновательным условиям. Известно, что до МДИ им предстоит провести и еще ряд встреч, но уже на площадках парка Кашкадан, где и пройдет волейбольная часть соревнований.