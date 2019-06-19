Кикбоксеры из Башкирии завоевали 5 медалей на Кубке мира в Италии

На прошлой неделе в итальянском городе Римини завершился Кубок мира по кикбоксингу. Участниками турнира стали 2760 бойцов из 42 государств, но жесткая конкуренция не помещала завоевать медали сразу четырем представителям Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.





Золотых медалей удостоены ишимбайский спортсмен Антон Овечкин, выступавший в дисциплине «К1» и весе +91 килограммов, а также уфимец Валерий Евграфов, показавший лучший результат в весе 94 килограмма и дисциплине «лайт контакт». Он же завоевал еще и бронзовую награду в весовой категории до 89 килограммов.

Серебряную медаль завоевал Айвар Гафуров из Уфы, боровшийся в категории «лайт контакт» в весе 89 килограммов. Отличилась и представительница прекрасного пола. Уфимка Ирина Маторина из Уфы заняла третье место. Свою бронзу она получила в дисциплине «фулл контакт с лоу киком» в весовой категории до 60 килограммов.