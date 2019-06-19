Кикбоксеры из Башкирии завоевали 5 медалей на Кубке мира в Италии
Комментарии (0)
Загрузка...
На прошлой неделе в итальянском городе Римини завершился Кубок мира по кикбоксингу. Участниками турнира стали 2760 бойцов из 42 государств, но жесткая конкуренция не помещала завоевать медали сразу четырем представителям Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.
Золотых медалей удостоены ишимбайский спортсмен Антон Овечкин, выступавший в дисциплине «К1» и весе +91 килограммов, а также уфимец Валерий Евграфов, показавший лучший результат в весе 94 килограмма и дисциплине «лайт контакт». Он же завоевал еще и бронзовую награду в весовой категории до 89 килограммов.
Читайте также:Школьника из Октябрьского признали самым сильным в России
Читайте также
Спорт
Спортсмен из Кумертау установил мировой рекорд по жиму лежа
Спорт
Спортсменка из Дуванского района заняла 3 место в первенства Европы по пауэрлифтингу
Спорт
Борцы из Башкирии завоевали три медали на первенстве России по греко-римской борьбе в Иркутске
Спорт
Башкирские каратисты заняли призовые места на чемпионате России
Спорт
Борцы из Башкирии завоевали 8 медалей на чемпионате мира по грэппингу в Казахстане
Общество
Два башкирских спортсмена-скалолаза завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы
Спорт
Башкирский спортсмен Семен Елистратов получит за бронзовую медаль 500 тысяч рублей
Спорт
Рапирист из Башкирии завоевал бронзу на летней Олимпиаде в Рио