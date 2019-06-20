Спортсмен из Стерлитамака установил два мировых рекорда на Кубке мира по плаванию в Берлине

С 6 по 9 июня 2019 г. в г. Берлине проходил Кубок мира по плаванию среди слабовидящих. В составе сборной команды России в этих соревнованиях принимал участие студент СФ БашГУ Артур Сайфутдинов, который завоевал три золотых медали на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брасом. Кроме золотых медалей Артур завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м кролем. При этом установил два мировых рекорда на дистанциях 50 м и 200 м брасом, сообщает сайт Newsbash.ru.



В настоящее время Артур находится на учебно-тренировочных сборах в составе сборной России для выступления в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне в сентябре месяце. Артур тренируется у заслуженного тренера РФ А.Н. Живаева.