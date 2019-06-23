В правительстве отказались от строительства нового футбольного стадиона в Уфе
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Врио главы Башкортостана Радий Хабиров заявил, что отказался от идеи строительства нового футбольного стадиона в Уфе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Я отказался от идеи построить футбольный дворец. Лучше эти деньги направить на другие нужды. Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим», – приводит его слова Mkset.Напомним, о необходимости строительства новой футбольной арены в Уфе высказывался прежний руководитель республики Рустэм Хамитов. Позже Хабиров также поддержал эту идею. Согласно описанию проекта, новый стадион должен был вмещать 20 тыс. зрителей. Стоимость проекта оценивалась в 3–4 млрд рублей.
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