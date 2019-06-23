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На сабантуе в Абзелиловском районе Радий Хабиров показал Стивену Сигалу мастер-класс по борьбе курэш

Добавлено: 23.06.19
Просмотров: 74
Рубрика: Спорт
Теги: Абзелиловский район
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На сабантуе в Абзелиловском районе Радий Хабиров показал Стивену Сигалу мастер-класс по борьбе курэш

Временно исполняющий обязанности Главы Башкирии Радий Хабиров на Сабантуе показал мастер-класс по национальной борьбе куреш известному голливудскому актёру, мастеру боевых искусств Стивену Сигалу, сообщает сайт Newsbash.ru.

Праздник плуга проходит сегодня, 23 июня в Абзелиловском районе, близ села Аскарово у подножья горы Топай в рамках первого Всероссийского инвестиционного Сабантуя.

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По словам актера, это «единственный вид борьбы, с которым он был не знаком ранее». Радий Хабиров показал ему несколько приемов, стойку и способы повязывания кушака.

Как уточнил на своей странице в Facebook Радий Хабиров, Стивен Сигал сейчас «намного больше, чем пусть даже культовый, но просто актёр. У него огромный авторитет в мире спорта, в том числе борьбы. И мы обсуждаем с ним развитие этого направления, в том числе идеи по дворцу борьбы. Он — спецпредставитель российского МИДа, и ему интересно видеть разные уголки страны, которую он представляет. А есть и еще одна сторона его многогранной личности — он представляет пул инвесторов, в том числе из США, рассматривающих республику как один из вариантов начала крупного агропромышленного бизнеса. Да, он никому не отказывает в селфи и интервью, но его интерес к нам — совсем не праздный. Ну, или не совсем праздный, потому что наши сабантуи ему тоже нравятся», — написал врио Главы Башкирии.

На Сабантуе проходят соревнования по борьбе куреш с участием более 100 спортсменов из 19 районов Башкирии, четырех регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Среди них — чемпионы России и мира.

Победитель состязания получит главный приз — автомобиль.

Напомним, в эти дни в Зауралье проходит Всероссийский инвестиционный Сабантуй. Сегодня иностранных гостей знакомят с традициями и обычаями Башкирии.

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