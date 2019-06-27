Полузащитник "Краснодара" Даниил Фомин перешел в ФК "Уфа"

Официальный сайт «Краснодара» объявил о переходе полузащитника Даниила Фомина в «Уфу», сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 280 тыс евро. Условия личного контракта футболиста с «Уфой» не разглашаются. «Краснодар» поблагодарил Фомина за годы сотрудничества и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

22-летний Фомин является воспитанником «Краснодара». За основной состав краснодарского клуб он провел один матч. Последние два сезона игрок выступал на правах аренды за «Нижний Новгород»​. На счету хавбека 62 матча, 6 забитых мячей и 2 голевые передачи.В минувшем сезоне «Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах команда смогла одолеть «Томь» (2:0; 0:1) и остаться в элитном дивизионе.Новый сезон башкирский клуб начнет гостевой игрой с «Уралом». Встреча состоится 13 июля.