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Полузащитник "Краснодара" Даниил Фомин перешел в ФК "Уфа"

Добавлено: 27.06.19
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Рубрика: Спорт
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Полузащитник "Краснодара" Даниил Фомин перешел в ФК "Уфа"

Официальный сайт «Краснодара» объявил о переходе полузащитника Даниила Фомина в «Уфу», сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 280 тыс евро. Условия личного контракта футболиста с «Уфой» не разглашаются. «Краснодар» поблагодарил Фомина за годы сотрудничества и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

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22-летний Фомин является воспитанником «Краснодара». За основной состав краснодарского клуб он провел один матч. Последние два сезона игрок выступал на правах аренды за «Нижний Новгород»​. На счету хавбека 62 матча, 6 забитых мячей и 2 голевые передачи.

В минувшем сезоне «Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах команда смогла одолеть «Томь» (2:0; 0:1) и остаться в элитном дивизионе.

Новый сезон башкирский клуб начнет гостевой игрой с «Уралом». Встреча состоится 13 июля.

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