В Салаватском районе пройдет VIII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов «Юрюзань-2019»

С 10 по 15 июля 2019 года в Салаватском районе Республики Башкортостан, близ поселка Малояз, пройдет VIII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата -туриада «Юрюзань-2019», сообщает сайт Newsbash.ru.





Традиционный спортивный фестиваль в Башкирии проводится для привлечения людей с инвалидностью к активной форме оздоровления и социальной реабилитации, популяризации и развития в России спортивного туризма людей с инвалидностью, а также для совершенствования уровня спортивной подготовки участников.

Организаторами фестиваля «Юрюзань-2019» являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ), Федерация спортивного туризма России и Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.В фестивале этого года примут участие более 10 команд, состоящих из спортсменов-инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет, из Башкирии, Татарстана, Крыма, Пермского края, а также из Оренбургской, Челябинской, Тюменской и Московской областей. Общее количество спортсменов в этом году составит свыше 100 человек. В рамках фестиваля проводятся соревнования по спортивному туризму на дистанциях: водная, горная и на средствах передвижения.«Основные цели нашего фестиваля - привести людей в спорт, увлечь спортивным туризмом. В ходе подготовки к мероприятиям люди, сами этого не замечая, выходят из вакуума обыденной жизни, становятся более уверенными в себе, приобретают новых друзей, соратников. А после соревнований, как правило, участники стараются найти себя и понять, реализовать в повседневной жизни», - отметил первый заместитель председателя ВОИ, президент РССИ Флюр Нурлыгаянов.

Участники туриады будут готовить пищу своими силами на костре, проживать в палаточном лагере, участвовать в соревнованиях и социокультурных мероприятиях.



В церемонии открытия фестиваля, которая состоится 12 июля в 13:00, примут участие: первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов, а также представители органов власти Республики Башкортостан и организационных партнеров.