В Уфе соревновались начальники отделов ГИБДД Башкирии | видео
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В республике начальники отделов ГИБДД соревновались в скоростном маневрировании на автомобилях и знании правил дорожного движения, сообщает сайт Newsbash.ru.
Добавим, что конкурс состоялся в преддверии Дня ГИБДД — профессиональный праздник отмечается в России ежегодно 3 июля.
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