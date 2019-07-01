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В Уфе соревновались начальники отделов ГИБДД Башкирии | видео

Добавлено: 01.07.19
Просмотров: 113
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе соревновались начальники отделов ГИБДД Башкирии | видео

В республике начальники отделов ГИБДД соревновались в скоростном маневрировании на автомобилях и знании правил дорожного движения, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе завершился чемпионат МВД по Республике Башкортостан по служебному двоеборью

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В Уфе завершился чемпионат МВД по Республике Башкортостан по служебному двоеборью
Необычное состязание среди сотрудников госавтоинспекции состоялось в рамках республиканского конкурса «Лучший по профессии». И это было зрелищно. Конкурс профмастерства состоял из 5 этапов, среди которых — служебная, физическая и огневая подготовка. Показать себя на региональных соревнованиях приехали начальники подразделений районов и инспекторы ДПС.

Добавим, что конкурс состоялся в преддверии Дня ГИБДД — профессиональный праздник отмечается в России ежегодно 3 июля.

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