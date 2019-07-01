В Уфе соревновались начальники отделов ГИБДД Башкирии | видео

В республике начальники отделов ГИБДД соревновались в скоростном маневрировании на автомобилях и знании правил дорожного движения, сообщает сайт Newsbash.ru.

Необычное состязание среди сотрудников госавтоинспекции состоялось в рамках республиканского конкурса «Лучший по профессии». И это было зрелищно. Конкурс профмастерства состоял из 5 этапов, среди которых — служебная, физическая и огневая подготовка. Показать себя на региональных соревнованиях приехали начальники подразделений районов и инспекторы ДПС.Добавим, что конкурс состоялся в преддверии Дня ГИБДД — профессиональный праздник отмечается в России ежегодно 3 июля.