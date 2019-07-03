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В Абзелиловском районе прошел спортивный форум «Легенда Урала»

Добавлено: 03.07.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе прошел спортивный форум «Легенда Урала»

«Легенды Урала» покорили озеро Яктыкуль. В Абзелиловском районе прошёл спортивный форум. Его участники соревновались в забеге на гору, переплывали озеро, а потом преодолели маршрут по пересеченной местности с набором высоты 500 м. Причем в этом мероприятии можно принять участие в полном составе – есть соревнования и для взрослых, и для маленьких любителей спорта.

Вертикальный забег в гору на 2 км. Перепад высот – 450 метров. К привычной экипировке прибавляется фонарик – без него не обойтись. Быстрее всех покорил высоту Петр Тихонов. К этим стартам готовился целенаправленно. На тренировке уже забегал на вершину.

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Петр Тихонов, победитель забега в гору спортивного фестиваля «Легенда Урала»:
«Я рассчитал трассу: начал спокойно и постепенно наращивал темп. Камней хватало, особенно на крутых участках, бывало, что проскальзывали ноги. Но ничего, делал короче шаг, обходил. Фонарик подсвечивал. Подняться на новую высоту, доказать себе, что ты можешь. Это преодоление».
Уфимец Урал Каримов посчитал делом чести стать легендой Урала. Забег в гору на два километра посчитал для себя необходимой прогулкой.

Урал Каримов, участник забега в гору спортивного фестиваля «Легенда Урала»:
«Проветриться, успокоиться, расслабиться. Я удовлетворен».
Одних поддерживала семья, другие – приехали на фестиваль с сослуживцами. Так, здесь объединились друзья из Сибая.

Юнир Ихсанов, участник забега в гору спортивного фестиваля «Легенда Урала»:
«Мы сегодня специально приехали, практически во всех мероприятиях участвуем – Сибайский полумарафон, Уфимский полумарафон. Стараемся».
Евгений Тарасов, участник забега в гору спортивного фестиваля «Легенда Урала»:
«Я – отец троих детей, я хотел бы, чтобы мои дети в 45 делали то же самое, что делаем и мы».
Но среди участников нашелся самый юный бегун, который не стал дожидаться 45 лет, чтобы взобраться на вершину.

На второй день участники соревновались в плавании на Якты-Куле. Температуру воды измеряли посередине озера, погрузив градусник на глубину полутора метров. Температура составила 19 градусов. Именно поэтому организаторы настоятельно рекомендовали проплыть дистанцию в гидрокостюмах.

Но сделали исключение для дебютанта заплыва. Эмиль Булатов – морж со стажем – тоже решил стать легендой Урала. Кандрыкуль уже переплыл, на очереди покорение Яктыкуля.

Эмиль Булатов, участник забега в гору спортивного фестиваля «Легенда Урала»:
«Я новичок в этом виде, до этого "моржевал", считаю, что сегодняшняя погода великолепная, чтобы плыть без гидрокостюма. Ставишь определенные цели в жизни, преодолевая спортивные препятствия, то и в своей жизни достигаешь».
Почти 60 человек проплыли дистанции на 2 и 4 километра. Среди них параатлет Земфира Сулеманова, которую на берегу встречали аплодисментами.

Владислав Литвинчук, организатор спортивного фестиваля «Легенда Урала»:

«Вот уже пять лет проводим различные события, видим, что кратно количество участников возросло. В сегодняшнем мероприятии есть своя специфика, действительно, сложное дело – переплыть озеро, проплыть четыре километра или даже два, поэтому здесь количество участников ограничено, чуть меньше 100 пловцов у нас. Но, мы уверены, что каждый пример показывает остальным, и на следующий год этих пловцов будет еще больше». И конкуренция, к примеру, в забеге по пересеченной местности станет еще выше. Шутка ли – 14 или 25 километров. Так называемый трейловый забег стал самой сложной дисциплиной фестиваля «Легенды Урала».
Но в награду не только медали и аплодисменты, еще и живописная природа озера Яктыкуль и соседних хребтов. Каждый из участников преодолел самый сложный барьер пересеченной местности – порог собственного дома.
Автор: Роза Хабибуллина

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