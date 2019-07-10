В спорткомплексе «Уфа-Арена» открылись 53 летние Международные детские игры
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Сегодня в столице республики открылись 53 летние Международные детские игры. Церемония прошла в спорткомплексе «Уфа-Арена». Зрители увидели парад спортсменов, выступление артистов и лазерное шоу, сообщает сайт Newsbash.ru.
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