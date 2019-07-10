В спорткомплексе «Уфа-Арена» открылись 53 летние Международные детские игры

Сегодня в столице республики открылись 53 летние Международные детские игры. Церемония прошла в спорткомплексе «Уфа-Арена». Зрители увидели парад спортсменов, выступление артистов и лазерное шоу, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В этом году в играх примут участие более тысячи спортсменов из 29 стран. Атлеты из Китая, Канады, Австралии, Мексики, Великобритании, Голландии, Словения и других государств будут соревнования по девяти олимпийским видам спорта. Радий Хабиров пожелал побед участникам спортивного форума и зачитал приветствие Владимира Путина.