Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Программа соревнований Международных детских игр в Уфе на 11 июля

Программа соревнований Международных детских игр в Уфе на 11 июля

Добавлено: 11.07.19
Просмотров: 49
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Программа соревнований Международных детских игр в Уфе на 11 июля

11 июля в Уфе на всех площадках, подготовленных к 53-м летним Международным детским играм, пройдут первые соревнования. Новости Башкирии сегодня публикует актуальное расписание на сегодня.

Плавание (Центр спортивной подготовки, пр. Дружбы народов, 47)
10.00 – 11.45 Отборочные соревнования юноши и девушки: вольный стиль 400 м,100 м, баттерфляй 50 м, на спине 100 м, брасс 100 м.

В спорткомплексе «Уфа-Арена» открылись 53 летние Международные детские игры

Читайте также:

В спорткомплексе «Уфа-Арена» открылись 53 летние Международные детские игры
16.00 – 16.15 Финалы юноши и девушки: вольный стиль 400 м, баттерфляй 50 м. Церемония награждения.
17.00 – 17.15 Финалы юноши и девушки: вольный стиль 100 м, 4х100 м. Церемония награждения.

Футбол (Стадион «Нефтяник», ул. Комарова, 9)
9.00 – 18.45 Соревнования: поле № 1,2 — юноши и девушки

Легкая атлетика (Центр спортивной подготовки, пр. Дружбы народов, 47)
8.00 – 10.45 Соревнования. Квалификация: прыжки в высоту (девушки), бег 1500 м (юноши), прыжок в длину (юноши), бег 100 м (девушки).
14.00 – 17.15 Соревнования. Квалификация: прыжки в высоту (юноши), бег 400 м (девушки и юноши), прыжков длину (девушки), бег 100 м (юноши).

Фехтование (Центр спортивной подготовки, пр. Дружбы народов, 47)
10.00-11.45 Предварительный тур. Юноши и девушки.
12.00 – 14.45 Тур прямого выбывания. Юноши и девушки.
15.00 – 15.45 Финалы: юноши и девушки.
16.00 – 16.45 — Церемония награждения.

Скалолазание (Парк «Ватан», ул. Заки Валиди, 2а)
10.00 – 12.45 Квалификация. Трудность.
15.00 – 16.15 Открытие зоны изоляции. Юноши и девушки.
16.30 – 16.45 Закрытие зоны изоляции. Юноши и девушки.
17.00 – 18.15 Финалы. Юноши и девушки.
18.30 – 18.45 Церемония награждения.

Дзюдо (МБУ СШ № 32, ул. Баязита Бикбая, 13)
10.00 – 15.45 Соревнования в весовых категориях: девушки: 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг. юноши: 36 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 60 кг.
16.00 – 16.45 Финал за 3 место и 1 место.
17.00 – 17.15 Церемония награждения.

Баскетбол 3х3 (МБУ СШ № 32, ул. Баязита Бикбая, 13)
10.00 – 18.15 Соревнования: поле № 1,2,3 — юноши, поле № 4,5,6 — девушки.

Пляжный волейбол (ПКиО «Кашкадан», ул. Маршала Жукова, 31)
10.00 – 18.15 Соревнования: поле № 1,2 — юноши, поле №3,4 — девушки.

Греко-римская борьба (Центр спортивной подготовки, пр. Дружбы народов, 47)
11.30 – 14.15, 16.00 – 17.15 Соревнования.

Ранее сообщалоcь о том, что на площадке «Уфа-Арены» 10 июля прошла торжественная церемония открытия Игр.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Салавате трое подростков надругались над 13-летней школьницей
Происшествия
В Салавате трое подростков надругались над 13-летней школьницей
«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
Спорт
«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
В Сибае проходит военно-патриотическая игра «Зарница»
Образование
В Сибае проходит военно-патриотическая игра «Зарница»
В Баймаке проходят международные соревнования по боксу
Спорт
В Баймаке проходят международные соревнования по боксу
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
В Стерлитамаке влюбленные выпили антифриз: девушка погибла, парень – в реанимации
Общество
В Стерлитамаке влюбленные выпили антифриз: девушка погибла, парень – в реанимации
В уфимском парке пройдут соревнования по Русскому жиму
Общество
В уфимском парке пройдут соревнования по Русскому жиму
В конце сентября в городе Уфе прошел «Фестиваль науки — 2015»
Общество / Образование
В конце сентября в городе Уфе прошел «Фестиваль науки — 2015»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: