Программа соревнований Международных детских игр в Уфе на 11 июля
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11 июля в Уфе на всех площадках, подготовленных к 53-м летним Международным детским играм, пройдут первые соревнования. Новости Башкирии сегодня публикует актуальное расписание на сегодня.
Плавание (Центр спортивной подготовки, пр. Дружбы народов, 47)
10.00 – 11.45 Отборочные соревнования юноши и девушки: вольный стиль 400 м,100 м, баттерфляй 50 м, на спине 100 м, брасс 100 м.
17.00 – 17.15 Финалы юноши и девушки: вольный стиль 100 м, 4х100 м. Церемония награждения.
Футбол (Стадион «Нефтяник», ул. Комарова, 9)
9.00 – 18.45 Соревнования: поле № 1,2 — юноши и девушки
Легкая атлетика (Центр спортивной подготовки, пр. Дружбы народов, 47)
8.00 – 10.45 Соревнования. Квалификация: прыжки в высоту (девушки), бег 1500 м (юноши), прыжок в длину (юноши), бег 100 м (девушки).
14.00 – 17.15 Соревнования. Квалификация: прыжки в высоту (юноши), бег 400 м (девушки и юноши), прыжков длину (девушки), бег 100 м (юноши).
Фехтование (Центр спортивной подготовки, пр. Дружбы народов, 47)
10.00-11.45 Предварительный тур. Юноши и девушки.
12.00 – 14.45 Тур прямого выбывания. Юноши и девушки.
15.00 – 15.45 Финалы: юноши и девушки.
16.00 – 16.45 — Церемония награждения.
Скалолазание (Парк «Ватан», ул. Заки Валиди, 2а)
10.00 – 12.45 Квалификация. Трудность.
15.00 – 16.15 Открытие зоны изоляции. Юноши и девушки.
16.30 – 16.45 Закрытие зоны изоляции. Юноши и девушки.
17.00 – 18.15 Финалы. Юноши и девушки.
18.30 – 18.45 Церемония награждения.
Дзюдо (МБУ СШ № 32, ул. Баязита Бикбая, 13)
10.00 – 15.45 Соревнования в весовых категориях: девушки: 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг. юноши: 36 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 60 кг.
16.00 – 16.45 Финал за 3 место и 1 место.
17.00 – 17.15 Церемония награждения.
Баскетбол 3х3 (МБУ СШ № 32, ул. Баязита Бикбая, 13)
10.00 – 18.15 Соревнования: поле № 1,2,3 — юноши, поле № 4,5,6 — девушки.
Пляжный волейбол (ПКиО «Кашкадан», ул. Маршала Жукова, 31)
10.00 – 18.15 Соревнования: поле № 1,2 — юноши, поле №3,4 — девушки.
Греко-римская борьба (Центр спортивной подготовки, пр. Дружбы народов, 47)
11.30 – 14.15, 16.00 – 17.15 Соревнования.
Ранее сообщалоcь о том, что на площадке «Уфа-Арены» 10 июля прошла торжественная церемония открытия Игр.
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