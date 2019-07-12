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Аделина Ибатуллина завоевала титул сильнейшей юниорки мира в польском Джонкове на ЧМ по современному пятиборью

Добавлено: 12.07.19
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Рубрика: Спорт
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Аделина Ибатуллина завоевала титул сильнейшей юниорки мира в польском Джонкове на ЧМ по современному пятиборью

Студентка Башкирского педуниверситета Аделина Ибатуллина завоевала титул сильнейшей юниорки мира в польском Джонкове на ЧМ по современному пятиборью. Вторую золотую медаль спортсменка взяла по итогам командного турнира вместе с Ксенией Фральцовой и Аленой Авдеевой, сообщает сайт Newsbash.ru.

В фехтовании Ибатуллина одержала 22 победы и, с учетом бонус-раунда, набрала 236 очков. Максимальное количество баллов башкирская спортсменка заработала в конкуре — 300. На этом этапе Аделина возглавила турнирную таблицу с 814 очками.

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«Лазер-ран россиянки провели блестяще. Фральцова показала в этой дисциплине второй результат, Авдеева — четвертый, Ибатуллина — пятый. Аделина сохранила 13-секундный отрыв от Брайсон и финишировала первой. Значительно улучшили свои позиции Фральцова и Авдеева, что позволило сборной России завоевать и командное «золото», — сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России.
С учетом победы в женской эстафете, у Аделины Ибатуллиной есть три золотые медали Джонкова.
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