«Салават Юлаев» провел встречу с нижнекамским «Нефтехимиком»: две шайбы забил Родион Амиров
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Сегодня в рамках подготовки к новому сезону КХЛ «Салават Юлаев» провел контрольную встречу с нижнекамским «Нефтехимиком» в Финляндии. Воспитанник системы уфимского клуба Родион Амиров провел отличную игру, забив две шайбы, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В этом году хоккеист в составе юношеской сборной России занял серебреную медаль чемпионата мира. Амиров попал в символическую сборную первенства.
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