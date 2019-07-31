«Салават Юлаев» провел встречу с нижнекамским «Нефтехимиком»: две шайбы забил Родион Амиров

Сегодня в рамках подготовки к новому сезону КХЛ «Салават Юлаев» провел контрольную встречу с нижнекамским «Нефтехимиком» в Финляндии. Воспитанник системы уфимского клуба Родион Амиров провел отличную игру, забив две шайбы, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Нападающий сыграл в одном звене с Максимом Майоровым и Владиславом Картаевым. В прошлом году 17-летний форвард сыграл за «Толпар» 39 матчей и заработал 31 (17+14) очко.В этом году хоккеист в составе юношеской сборной России занял серебреную медаль чемпионата мира. Амиров попал в символическую сборную первенства.