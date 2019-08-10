В Мечетлинском районе чемпион мира по борьбе курэш Айгиз Зайнетдинов провел «Зарядку со звездой»

В Башкирии проходит региональная акция-эстафета «Зарядка со звездой». Цель акции — популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей в занятие физкультурой, сообщает сайт Newsbash.ru.





На центральной площади села Большеустьикинское собрались в одном месте учащиеся общеобразовательных школ села, работники организаций и любители активного образа жизни. Собравшихся поприветствовали глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин и секретарь Совета района Альберт Сагдатов.

«Айгиз Галиуллович увлекается национальной борьбой с четырех лет. Свою первую победу завоевал в седьмом классе, на празднике «Здравствуйте, односельчане!» в деревне Сулейманово. Наш земляк становился чемпионом по борьбе курэш Башкортостана и России. В 2018 году он стал победителем Кубка главы администрации Уфы по национальной борьбе курэш и обладателем автомобиля. В чемпионате мира по көрәш, который проходил 23 июня 2019 года в Татарстане, Айгиз Зайнетдинов завоевал свою главную победу и стал чемпионом мира», — рассказала мечетлинский журналист Анфиса Ишмухаметова.

После ненастной погоды утром выглянуло солнце, подарив всем участникам хорошее настроение. Сабина Ахтямова порадовала веселой песней, настроив всех на позитив. Взбодрить и разогреть мечетлинцев вышел чемпион мира по борьбе курэш Айгиз Зайнетдинов.Участники акции дружно повторяли гимнастические движения и старались не отставать от спортсмена. Все получили много положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения. Эстафета была передана соседям. Заместитель главы администрации Белокатайского района Лилия Мулланурова, принимая эстафетную палочку, отметила важность акции и пожелала всем удачного, активного дня.

Напомним, «Единая Россия» поддержала создание общественного движения молодежи﻿ Башкирии в поддержку курса Радия Хабирова. 4 апреля манифест подписали лидеры более 70 молодежных организаций региона. Мероприятие проводится во всех муниципальных образованиях республики, начиная со Всемирного дня здоровья.

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