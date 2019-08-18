В Уфе пройдет VI Спартакиада пенсионеров России

700 спортсменов из 76 регионов страны и семи иностранных государств (Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции, Армении) примут участие в VI Спартакиаде пенсионеров России, сообщает сайт Newsbash.ru.





Соревнования по настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, комбинированной эстафете, стрельбе, шахматам, дартсу примет в Уфе Центр спортивной подготовки, который открыли в канун 53-х летних Международных детских игр.

«С каждым годом спартакиада становится все более популярной и востребованной. Она охватила не только все крупные центральные города, но и множество сел и поселков в отдаленных регионах. По сравнению с 2014 годом, число участников отборочных туров выросло в пять раз. Это закономерно, ведь для старшего поколения спартакиада не просто соревнование, но и возможность проявить свою позицию, реализоваться, взять еще одну высоту. Одни участники занимаются физкультурой и спортом всю жизнь, другие приобщились к нему лишь с выходом на пенсию. Объединяет их понимание того, что физическая активность – это здоровье, силы для реализации планов, новое ощущение и качество жизни», – говорит председатель Союза пенсионеров России, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Каждый российский регион будут представлять делегация из девяти человек. К Спартакиаде допускаются женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Башкирию на предстоящих соревнованиях представят восемь участников – уфимцы Резида Халикова (легкая атлетика), Анатолий Карпенко (легкая атлетика), Сергей Буков (настольный теннис), Екатерина Петренко (плавание), Роза Идрисова (шахматы), Валерий Шагибеков (пулевая стрельба), а также Фануза Искарова из Благовещенска (настольный теннис) и Рустэм Хамидуллин из Белокатайского района (плавание).

Церемония открытия пройдет 24 августа на уфимском стадионе «Динамо». Закрытие Спартакиады запланировано на 27 августа в Центре спортивной подготовки.

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