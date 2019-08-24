В Нефтекамске создадут представительство футбольной школы ФК «Уфа»

Соглашение между ФК «Уфа» и компанией, которая собирается вкладывать в развитие футбола в Нефтекамске подписано накануне. Для юных нефтекамцев откроется филиал футбольной школы, где будут заниматься дети от трех до 18 лет, сообщает сайт Newsbash.ru

Специалисты филиала пройдут обучение в тренерской школе ФК «Уфа». По согласованию с местной администрацией будет выделен участок, где в течение двух лет построят футбольный манеж 24х52 м стоимостью в 30 миллионов рублей. Пока юные футболисты будут заниматься в спортзалах учебных заведений города.

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов отметил, что создание такого представительства в Нефтекамске – это маленький шаг в продвижении футбола в районах и городах Башкортостана.Напомним, что в предстоящую субботу, 24 августа, футбольный клуб «Уфа» в рамках седьмого тура чемпионата Российской Премьер-лиги дома примет действующего чемпиона страны петербургский «Зенит». Как сообщили в штабе башкирской команды, матч на стадионе «Нефтяник» вместе с болельщиками посмотрит главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.