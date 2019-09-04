Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » ХК "Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем" со счетом 2:0

ХК "Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем" со счетом 2:0

Добавлено: 04.09.19
Просмотров: 83
Рубрика: Спорт
Комментарии (0)
Загрузка...
ХК "Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем" со счетом 2:0

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» играл в гостях с «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Николая Цулыгина одержала победу со счетом 2:0, сообщает сайт Newsbash.ru

Первый гол во встрече забил защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Новичок клуба получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Для российского защитника эта шайба стала первой в «Салавате». В межсезонье Пашнин перебрался в уфимский клуб после разрыва контракта с ЦСКА.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму

Читайте также:

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
В конце третьего периода Максим Майоров упрочнил преимущество своей команды, забив вторую шайбу.

Для команд эта встреча стала второй в новом сезоне. Вчера, 3 сентября, команда Курта Фрэйзера победила со счетом 4:3 Б.

Следующий матч «Салават» сыграет в гостях против «Сибири» 7 сентября, а 12 сентября проведет первую домашнюю игру с «Автомобилистом».

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Голы:
0:1 (07:40) – Михаил Пашнин (Александр Кадейкин, Владимир Жарков);
0:2 (52:50) – Максим Майоров (Александр Бурмистров, Никита Сошников);
Вратари: Шимон Грубец – Юха Метсола.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
"Салават Юлаев" победил "Автомобилист" со счетом 2:1
Спорт
"Салават Юлаев" победил "Автомобилист" со счетом 2:1
«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» из Москвы по буллитам
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» из Москвы по буллитам
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
«Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом»
Спорт
«Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом»
«Салават Юлаев» сразится на выезде с астанинским «Барысом»
Спорт
«Салават Юлаев» сразится на выезде с астанинским «Барысом»
«Салават Юлаев» сегодня встретится с «Витязем»
Спорт
«Салават Юлаев» сегодня встретится с «Витязем»
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо»
Спорт
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
Общество
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: