ХК "Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем" со счетом 2:0
Комментарии (0)
Загрузка...
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» играл в гостях с «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Николая Цулыгина одержала победу со счетом 2:0, сообщает сайт Newsbash.ru
Первый гол во встрече забил защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Новичок клуба получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Для российского защитника эта шайба стала первой в «Салавате». В межсезонье Пашнин перебрался в уфимский клуб после разрыва контракта с ЦСКА.
Читайте также:Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
Для команд эта встреча стала второй в новом сезоне. Вчера, 3 сентября, команда Курта Фрэйзера победила со счетом 4:3 Б.
Следующий матч «Салават» сыграет в гостях против «Сибири» 7 сентября, а 12 сентября проведет первую домашнюю игру с «Автомобилистом».
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Голы:
0:1 (07:40) – Михаил Пашнин (Александр Кадейкин, Владимир Жарков);
0:2 (52:50) – Максим Майоров (Александр Бурмистров, Никита Сошников);
Вратари: Шимон Грубец – Юха Метсола.
Читайте также
Спорт
"Салават Юлаев" победил "Автомобилист" со счетом 2:1
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» из Москвы по буллитам
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
Спорт
«Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом»
Спорт
«Салават Юлаев» сразится на выезде с астанинским «Барысом»
Спорт
«Салават Юлаев» сегодня встретится с «Витязем»
Спорт
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо»
Общество
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму