ХК "Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем" со счетом 2:0

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» играл в гостях с «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Николая Цулыгина одержала победу со счетом 2:0, сообщает сайт Newsbash.ru





Первый гол во встрече забил защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Новичок клуба получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Для российского защитника эта шайба стала первой в «Салавате». В межсезонье Пашнин перебрался в уфимский клуб после разрыва контракта с ЦСКА.

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В конце третьего периодаупрочнил преимущество своей команды, забив вторую шайбу.Для команд эта встреча стала второй в новом сезоне. Вчера, 3 сентября, командапобедила со счетом 4:3 Б.Следующий матч «Салават» сыграет в гостях против «Сибири» 7 сентября, а 12 сентября проведет первую домашнюю игру с «Автомобилистом».0:1 (07:40) – Михаил Пашнин (Александр Кадейкин, Владимир Жарков);0:2 (52:50) – Максим Майоров (Александр Бурмистров, Никита Сошников);Шимон Грубец – Юха Метсола.