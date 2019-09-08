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Стало известно имя следующего соперника Хабиба Нурмагомедова

Добавлено: 08.09.19
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Рубрика: Спорт
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Стало известно имя следующего соперника Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт после UFC 242 сообщил, что следующим соперников чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова станет Тони Фергюсон, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Тони – следующий. Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Но если он не захочет или что-то пойдет не так, то почему бы не Конор? В этом есть смысл. Он очень хочет этого. Уверен, что фанатам было бы интересно увидеть этот бой», – сказал Уайт.
Напомним, Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Порье в третьем раунде титульного боя. Также по итогам турнира в Абу-Даби россиянин получил премию в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом (видео)

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Таким образом, Хабиб во второй раз успешно провел защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед кряду, он проиграл впервые с 2016 года.
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