Стало известно имя следующего соперника Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт после UFC 242 сообщил, что следующим соперников чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова станет Тони Фергюсон, сообщает сайт Newsbash.ru.









«Тони – следующий. Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Но если он не захочет или что-то пойдет не так, то почему бы не Конор? В этом есть смысл. Он очень хочет этого. Уверен, что фанатам было бы интересно увидеть этот бой», – сказал Уайт.

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Напомним, Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Порье в третьем раунде титульного боя. Также по итогам турнира в Абу-Даби россиянин получил премию в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.Таким образом, Хабиб во второй раз успешно провел защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед кряду, он проиграл впервые с 2016 года.