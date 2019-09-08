Стало известно имя следующего соперника Хабиба Нурмагомедова
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Глава UFC Дана Уайт после UFC 242 сообщил, что следующим соперников чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова станет Тони Фергюсон, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Тони – следующий. Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Но если он не захочет или что-то пойдет не так, то почему бы не Конор? В этом есть смысл. Он очень хочет этого. Уверен, что фанатам было бы интересно увидеть этот бой», – сказал Уайт.Напомним, Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Порье в третьем раунде титульного боя. Также по итогам турнира в Абу-Даби россиянин получил премию в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.
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