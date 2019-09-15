Башкирские паралимпийцы забрали все «золото» чемпионата России по теннису

С 10 по 15 сентября 2019 г. в городе Дмитрове Московской области состоялся чемпионат России по теннису на колясках, в котором приняли участие 29 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Перми, Дмитрова, Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщили в пресс-службе общественной организации инвалидов «Факел», башкирские паралимпийцы забрали все «золото» чемпионата — Марат Юсупов и Иван Андреев оказались сильнейшими в парном разряде среди мужчин, к тому же Иван Андреев стал абсолютным чемпионом России в одиночном и парном разряде.



На чемпионате России производился отбор спортсменов в сборную команду России для выступления на международной спортивной арене.

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