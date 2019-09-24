В Башкирии в 2020 году стартует проект «Сельский тренер»

В 2020 году в Башкирии стартует проект «Сельский тренер» в рамках сентябрьского указа главы республики Радия Хабирова. На него планируется выделить 60 млн рублей, сообщил на брифинге министр молодежной политики и спорта региона Руслан Хабибов, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Проект запустим в 56 муниципальных образованиях республики. Сегодня у нас на селе не хватает 130 тренеров. С учетом того, чтобы мы должны в 200 школах Башкирии внедрить программу «Спортивная борьба — в школы» это большая цифра. Наподобие проектов «Сельский учитель» и «Сельский врач» в рамках Указа главы республики в следующем году начнем реализацию проекта «Сельский тренер», — объяснил министр.





По словам Руслана Хабибова, каждый тренер, который приедет работать в сельскую спортивную школу, получит единоразовую выплату в размере 600 тысяч рублей с условием отработки определенного периода, который установит муниципалитет.



Ранее сообщалось о том, что руководитель региона подписал указ «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года».

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