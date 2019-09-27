Студент БашГУ Артур Сайфутдинов стал третьим на чемпионате мира по плаванию
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Студент факультета педагогики и психологии Стерлитамакского филиала БашГУ завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию, сообщает сайт Newsbash.ru.
Артур Сайфутдинов принял участие в соревнованиях, которые проходили в Лондоне с 9 по 15 сентября. Соперниками сборной России стали спортсмены более чем из 50 стран.
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