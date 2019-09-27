Студент БашГУ Артур Сайфутдинов стал третьим на чемпионате мира по плаванию

Студент факультета педагогики и психологии Стерлитамакского филиала БашГУ завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию, сообщает сайт Newsbash.ru.





Артур Сайфутдинов принял участие в соревнованиях, которые проходили в Лондоне с 9 по 15 сентября. Соперниками сборной России стали спортсмены более чем из 50 стран.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Артур тренируется у заслуженного тренера РФ А.Н. Живаева. В копилке спортсмена не один десяток наград самых высших проб. Так, например, в июне, Артур выступал в Берлине на Кубке мира по плаванию среди слабовидящих. В составе сборной команды России в этих соревнованиях он завоевал три золотых медали на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брасом, серебряную медаль на дистанции 100 м кролем. При этом установил два мировых рекорда на дистанциях 50 м и 200 м брасом.