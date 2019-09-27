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Айгуль Гареева из Чекмагушевского района стала чемпионкой мира по велоспорту среди юниоров

Добавлено: 27.09.19
Просмотров: 31
Рубрика: Спорт
Теги: Чекмагушевский район
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Айгуль Гареева из Чекмагушевского района стала чемпионкой мира по велоспорту среди юниоров

На выходных Айгуль Гареева из Чекмагушевского района стала чемпионкой мира по велоспорту среди юниоров. Велоспорт, да ещё и юниорский популярен, наверное, только среди родителей самих участников, но конкретно на эту победу стоит обратить внимание из-за одного вполне конкретного случая, сообщает сайт Newsbash.ru.


Итак, Англия, чемпионат мира, гонка с раздельного старта. Гареева – серебряный призер чемпионата Европы, безусловно, в числе претендентов. И вот Айгуль крутит педали, отматывает свои 13 с лишним километров дистанции, а перед одним из последних поворотов вдруг начинает ехать не туда.

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Опомнилась довольно быстро, развернулась и покатила дальше уже в правильном направлении. Ну пропустила поворот, с кем не бывает. Обычное вроде бы дело. Однако оказалось, что нет. Как рассказала после финиша сама Гареева в этот момент она просто отключилась.
«Я почувствовала, что ослепла и всё исчезло. Видела только белые полосы на дороге. Не знаю, что случилось», – сказала Айгуль в интервью английским СМИ.
В гонке, когда каждая секунда на счету, даже несколько лишних мгновений или метров дистанции могут стоить медалей. А тут человек теряет сознание и едет не туда. Но что самое интересное, не просто не падает на асфальт, а продолжает находиться в седле и спустя несколько секунд приходит в себя.

Это как про русскую женщину, которая и коня на скаку, и в избу горящую. Но это про среднестатистическую русскую женщину, девушки из Чекмагуша ещё вот и на велосипедах даже без сознания рассекают. И не просто рассекают, знаете ли. Даже несмотря на потерю драгоценных секунд, Гареева всё равно сумела приехать первой.

В следующем году летняя Олимпиада, так что естественно Айгуль будет претендовать на участие в Играх. Посмотрите этот кусочек на видео и запомните это имя. Будет за кого дополнительно поболеть в следующем году.

Главное, чтобы всё-таки свои силы рассчитать. В этот раз отключка на фоне физического истощения не повлияла на итоговую победу. На Олимпийских играх такая потеря времени может оказаться уже слишком большой.

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