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Спортсмен из Дюртюлинского района установил новый мировой рекорд в жиме лежа

Добавлено: 07.10.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Дюртюлинский район
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Спортсмен из Дюртюлинского района установил новый мировой рекорд в жиме лежа

С 4 по 6 октября в Екатеринбурге прошел, самый крупный в Европе и России Фестиваль силовых видов спорта, Мультитурнир «Золотой Тигр 13», посвящённый Всероссийскому дню спортсменов силовых видов спорта - «Дню Силы».


В мультитурнире приняли участие 9000 спортсменов, национальные и международные чемпионы и рекордсмены, мастера спорта международного класса, элита российского и международного спорта пятнадцати стран (в том числе Германия, Франции, Израиля). На фестивале побывали около 60 000 посетителей!

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Cпортсмен из Дюртюлинского района Рустам Мифтахов стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу в одиночной дисциплине «жим штанги лёжа в софт-экипировке» среди профессионалов и установил новый мировой рекорд до 75 кг, подняв штангу весом 305 кг, который превышает собственный вес в 4 раза.

Источник: vk.com
Фото: vk.com
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