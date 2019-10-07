Спортсмен из Дюртюлинского района установил новый мировой рекорд в жиме лежа

С 4 по 6 октября в Екатеринбурге прошел, самый крупный в Европе и России Фестиваль силовых видов спорта, Мультитурнир «Золотой Тигр 13», посвящённый Всероссийскому дню спортсменов силовых видов спорта - «Дню Силы».
В мультитурнире приняли участие 9000 спортсменов, национальные и международные чемпионы и рекордсмены, мастера спорта международного класса, элита российского и международного спорта пятнадцати стран (в том числе Германия, Франции, Израиля). На фестивале побывали около 60 000 посетителей!
Cпортсмен из Дюртюлинского района Рустам Мифтахов стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу в одиночной дисциплине «жим штанги лёжа в софт-экипировке» среди профессионалов и установил новый мировой рекорд до 75 кг, подняв штангу весом 305 кг, который превышает собственный вес в 4 раза.