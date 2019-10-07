Спортсмен из Дюртюлинского района установил новый мировой рекорд в жиме лежа

С 4 по 6 октября в Екатеринбурге прошел, самый крупный в Европе и России Фестиваль силовых видов спорта, Мультитурнир «Золотой Тигр 13», посвящённый Всероссийскому дню спортсменов силовых видов спорта - «Дню Силы».





В мультитурнире приняли участие 9000 спортсменов, национальные и международные чемпионы и рекордсмены, мастера спорта международного класса, элита российского и международного спорта пятнадцати стран (в том числе Германия, Франции, Израиля). На фестивале побывали около 60 000 посетителей!

Фото: vk.com