Спортсмен из Дюртюлинского района посвятил свою победу погибшему односельчанину

«Ильмир мой односельчанин, мы раньше жили в одном доме. Я хорошо знаю его родителей, членов его семьи, брат Ильмира мой друг. Конечно, эта трагедия очень потрясла всех. Я посвятил свою победу на чемпионате этому человеку, в честь памяти о нем, уважения к нему и его родственникам», — цитирует Рустама Мифтахова пресс-служба МВД по ХМАО.
Ранее сообщалось о том, что 25-летний сотрудник патрульно-постовой службы из села Семилетка Дюртюлинского района Башкирии погиб при исполнении своих служебных обязанностей в городе Сургуте. Молодой полицейский прибыл на вызов с коллегой. Ильмир во время задержания злоумышленника получил смертельное ножевое ранение. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram