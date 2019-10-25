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Спортсмен из Дюртюлинского района посвятил свою победу погибшему односельчанину

Добавлено: 25.10.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Дюртюлинский район
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Спортсмен из Дюртюлинского района посвятил свою победу погибшему односельчанину

Рустам Мифтахов из Дюртюлинского района Башкирии награды, которые завоевал в открытом чемпионате Севера России по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, передал в МВД по ХМАО.


Спортсмен посвятил свои победы памяти погибшего полицейского-земляка, сержанта Ильмира Ханова.

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«Ильмир мой односельчанин, мы раньше жили в одном доме. Я хорошо знаю его родителей, членов его семьи, брат Ильмира мой друг. Конечно, эта трагедия очень потрясла всех. Я посвятил свою победу на чемпионате этому человеку, в честь памяти о нем, уважения к нему и его родственникам», — цитирует Рустама Мифтахова пресс-служба МВД по ХМАО.
Ранее сообщалось о том, что 25-летний сотрудник патрульно-постовой службы из села Семилетка Дюртюлинского района Башкирии погиб при исполнении своих служебных обязанностей в городе Сургуте. Молодой полицейский прибыл на вызов с коллегой. Ильмир во время задержания злоумышленника получил смертельное ножевое ранение.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГУ МВД по ХМАО - Югре
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