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В Уфе на улице Революционной открылся новый центр художественной гимнастики

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 107
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе на улице Революционной открылся новый центр художественной гимнастики

В столице Башкирии на улице Революционной открылся новый центр художественной гимнастики. Просторный спортивный зал будет открыт для юных воспитанниц и их тренеров целый день. Также центр сможет принимать республиканские и всероссийские соревнования.


В этом центре также планируется создать базу для сборной Башкирии по художественной гимнастике, сообщает телеканал БСТ. На открытии присутствовала гимнастка, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева.

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26 октября в России отмечали день художественной гимнастики. Самой известной гимнасткой из республики является Ляйсан Утяшева – российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачете (2002, 2004, в качестве запасной), обладательница Кубка мира 2001/2002, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года. Сегодня Ляйсан Утяшева – телеведущая, спортивный комментатор и мама двоих детей.
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Источник: www.bashinform.ru
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