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В уфимском спорткомплексе «Динамо» заработал новый центр тестирования ГТО

Добавлено: 06.11.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В уфимском спорткомплексе «Динамо» заработал новый центр тестирования ГТО

В уфимском спорткомплексе «Динамо» заработал новый центр тестирования ГТО. Ранее он располагался в небольшом помещении в лайфстайл-центре «Башкирия» и не отвечал современным требованиям.


«Количество желающих выполнить нормативы многократно увеличилось, пояснил директор Военно-спортивного фонда «Башкортостан» Виктор Макин. – Помещение в спорткомплексе «Динамо» намного больше, созданы полноценные условия. Выполнить нормативы можно в одном месте за один день. Для этого оборудован зал, есть беговая дорожка, бассейн, тир». Как уже показала практика, интерес к выполнению нормативов ГТО растет среди всех групп населения.

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«В центр приходит много детей: от выпускников школ, зарабатывающих дополнительные баллы к ЕГЭ, до учащихся младших классов, — подчеркнул Виктор Макин. –Вовлечь работников в занятия физкультурой и спортом стремятся и в трудовых коллективах. Также активно участвуют в процессе пожилые люди». По словам директора фонда, только треть участников выполняет нормативы с первой попытки. Остальные продолжают тренировки, после чего приходят в центр тестирования снова. Напомним, что выполнить нормативы может любой желающий начиная с шести лет, верхнего порога по возрасту нет. Для этого достаточно прийти в региональный центр тестирования в спорткомплексе «Динамо» с паспортом и допуском от врача. Время работы с 10.00 до 19.00.

Комплекс ГТО предусматривает три уровня трудности для каждой ступени. За выполнение нормативов выдается золотой, серебряный или бронзовый значок.

Привлечение граждан к занятиям физкультурой и спортом предусматривает региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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Источник: www.bashinform.ru
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