В уфимском спорткомплексе «Динамо» заработал новый центр тестирования ГТО
В уфимском спорткомплексе «Динамо» заработал новый центр тестирования ГТО. Ранее он располагался в небольшом помещении в лайфстайл-центре «Башкирия» и не отвечал современным требованиям.
«Количество желающих выполнить нормативы многократно увеличилось, пояснил директор Военно-спортивного фонда «Башкортостан» Виктор Макин. – Помещение в спорткомплексе «Динамо» намного больше, созданы полноценные условия. Выполнить нормативы можно в одном месте за один день. Для этого оборудован зал, есть беговая дорожка, бассейн, тир». Как уже показала практика, интерес к выполнению нормативов ГТО растет среди всех групп населения.
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Комплекс ГТО предусматривает три уровня трудности для каждой ступени. За выполнение нормативов выдается золотой, серебряный или бронзовый значок.
Привлечение граждан к занятиям физкультурой и спортом предусматривает региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.