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Кирилл Москвин из Уфы - чемпион по кикбоксингу вынужден продать свои награды

Добавлено: 07.11.19
Просмотров: 52
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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Кирилл Москвин из Уфы - чемпион по кикбоксингу вынужден продать свои награды

47-летний Кирилл Москвин, уфимский кикбоксер, выложил на продажу в социальных сетях свои награды из-за финансовых проблем.


- Внимание частных коллекционеров и тех, кто собирает атрибутику спортивную. Продается медаль золотая с Чемпионата Мира 1997 г. по кикбоксингу, два Чемпионских пояса: Чемпиона Европы и Чемпиона Мира 2001-2003 годов в связи с обстоятельствами, - написал Кирилл в «Фейсбуке».

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Какие у него проблемы, не уточнил. По предварительным данным, спортсмен арендовал спортивный зал, чтобы вести тренировки, а желающих тренироваться не нашлось. Таким образом, боксер остался наедине с долгами. За все свои награды он хотел бы получить всего 200 тысяч рублей.

«НЕУЖЕЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ НЕ НУЖНЫ ГОСУДАРСТВУ?»
Друзей спортсмена не впечатлили планы Кирилла попрощаться с историей, и они стали высказываться в комментариях. Кто-то даже предложил собрать ему деньги.
- Я не люблю рассуждать о жизни в Интернете! Но меня тоже это задевает - всю жизнь тренирую, уже 38 лет. Все мы оказывались в таких трудных ситуациях! С Кириллом общаюсь, иногда созваниваемся. Он просил помочь найти желающих тренировать в зале, где он снимает помещение, для того, чтобы покрыть аренду, но, к сожалению, желающих не нашлось! Действительно, крайняя мера продавать свою историю! Вы спрашиваете «Неужели такие люди не нужны нашему государству?»... Как и везде у нас продвигается - кто прогибается. Не тот, кто умеет делать, а тот, кто умеет болтать, - поддержали его товарищи.


- Печально это. Собственными глазами видел, как эти пояса завоевывались на ринге в Гостином дворе, который был забит до отказа. Надо придать огласке. Негоже когда люди, у которых есть звание «Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан» вынуждены идти на такой шаг, - написал его товарищ в социальных сетях.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: s9.stc.all.kpcdn.net
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