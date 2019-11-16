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В Башкирии стартовал Всероссийский турнир по борьбе куреш, посвящённый памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

Добавлено: 16.11.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Башкирии стартовал Всероссийский турнир по борьбе куреш, посвящённый памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

16 ноября, в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии Всероссийского турнира по национальной борьбе куреш, посвящённого памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.


Торжественная церемония состоялась в Центре спортивной подготовки РБ. Руководитель региона поприветствовал участников соревнований, пожелал им успехов и ярких спортивных побед.

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– Для меня сегодня особая честь – открывать соревнования, посвящённые памяти моего близкого друга, генерал-лейтенанта полиции, настоящего воина, патриота России и нашей родной республики Артура Фарвазовича Ахметханова, – сказал Радий Хабиров. – Артур Фарвазович очень многое делал для развития национальной борьбы куреш. Он любил борьбу и отдал очень много сил для того, чтобы она стала неотъемлемой частью нашей спортивной жизни и культуры. И я уверен, что, глядя на вас, ещё тысячи мальчишек придут на борцовский ковер и станут настоящими батырами.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов России, в том числе из Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Оренбургской, Пермской, Сахалинской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что турнир проводится в соответствии с указом Главы республики об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.
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Источник: gtrk.tv
Фото: пресс-служба Главы РБ
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