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Николай Валуев сообщил о создании в Уфе школы бокса

Добавлено: 23.12.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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Николай Валуев сообщил о создании в Уфе школы бокса

«Человек гора» выложил на свою страничку в Instargram фотографию документа, по всей видимости, распоряжения, в котором говорится о передачи Министерству земельных и имущественных отношений РБ и администрации столицы Башкирии в государственную собственность «Школу олимпийского резерва №4».


Также Николай Валуев рекомендовал уфимской мэрии принять меры по погашению кредиторской задолженности учреждения. Сохранить за школой право безвозмездного пользования муниципальным имуществом, а также переименовать учебное заведение в Спортивную школу олимпийского резерва по боксу РБ имени Николая Валуева.
Учредителем нового учебного заведения будет Министерство Молодежной политики и спорта РБ.

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Напомним, Николай Валуев посещал столицу Башкирии в августе этого года. Тогда они вместе с Радем Хабировым навестили Федерацию бокса республики, и глава региона пообещал создать в Уфе школу по этому виду спорта.
— Меня иногда критикуют, что я увлекаюсь борьбой и поддерживаю только ее, но это не так, бокс мы тоже любим, и у меня хорошая новость. В Уфе появится в скором времени школа бокса имени Николая Валуева, — подчеркнул тогда Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
Фото: amic.ru
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