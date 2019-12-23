Николай Валуев сообщил о создании в Уфе школы бокса

«Человек гора» выложил на свою страничку в Instargram фотографию документа, по всей видимости, распоряжения, в котором говорится о передачи Министерству земельных и имущественных отношений РБ и администрации столицы Башкирии в государственную собственность «Школу олимпийского резерва №4».





Также Николай Валуев рекомендовал уфимской мэрии принять меры по погашению кредиторской задолженности учреждения. Сохранить за школой право безвозмездного пользования муниципальным имуществом, а также переименовать учебное заведение в Спортивную школу олимпийского резерва по боксу РБ имени Николая Валуева.

Учредителем нового учебного заведения будет Министерство Молодежной политики и спорта РБ.

— Меня иногда критикуют, что я увлекаюсь борьбой и поддерживаю только ее, но это не так, бокс мы тоже любим, и у меня хорошая новость. В Уфе появится в скором времени школа бокса имени Николая Валуева, — подчеркнул тогда Радий Хабиров.

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Фото: amic.ru

Напомним, Николай Валуев посещал столицу Башкирии в августе этого года. Тогда они вместе с Радем Хабировым навестили Федерацию бокса республики, и глава региона пообещал создать в Уфе школу по этому виду спорта.