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В Уфе прошли соревнования силачей «Боҙ баттл»

Добавлено: 02.01.20
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе прошли соревнования силачей «Боҙ баттл»

2 января на территории Гостиного двора состоялись соревнования силачей «Боҙ баттл». Особенностью состязания стало то, что вместо железных спортивных снарядов спортсмены использовали ледяные глыбы. Соревнования прошли в рамках фестиваль «TERRA ZIMA».


На них были приглашены 10 сильнейших атлетов из разных регионов страны - это чемпионы мира и России, мастера спорта в пауэрлифтинге, армреслинге, силовом экстриме и борьбе. Организатором выступил обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин.

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В течение 2,5 часов спортсмены выполняли упражнения с ледяными снарядами весом от 30 до 250 килограммов. Это «богатырский кёрлинг» с полутораметровой шайбой весом 250 килограммов, «прогулка фермера» — она же пробежка на 40 метров с двумя 100-килограммовыми «чемоданами», а также «ось Аполлона», где максимальное количество раз нужно выжать плиту весом более 100 килограммов и ряд других испытаний.

Отметим, что также в этот день для гостей праздника были представлены  зимние забавы, развлекательная программа от Детского радио, дог-шоу «Собака-улыбака!». Кульмуницией станет музыкальная вечерняя программа с выступлением DJ Север и его школы.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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