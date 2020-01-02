В Уфе прошли соревнования силачей «Боҙ баттл»
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2 января на территории Гостиного двора состоялись соревнования силачей «Боҙ баттл». Особенностью состязания стало то, что вместо железных спортивных снарядов спортсмены использовали ледяные глыбы. Соревнования прошли в рамках фестиваль «TERRA ZIMA».
На них были приглашены 10 сильнейших атлетов из разных регионов страны - это чемпионы мира и России, мастера спорта в пауэрлифтинге, армреслинге, силовом экстриме и борьбе. Организатором выступил обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин.
Отметим, что также в этот день для гостей праздника были представлены зимние забавы, развлекательная программа от Детского радио, дог-шоу «Собака-улыбака!». Кульмуницией станет музыкальная вечерняя программа с выступлением DJ Север и его школы.
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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