В Уфе прошли соревнования силачей «Боҙ баттл»

2 января на территории Гостиного двора состоялись соревнования силачей «Боҙ баттл». Особенностью состязания стало то, что вместо железных спортивных снарядов спортсмены использовали ледяные глыбы. Соревнования прошли в рамках фестиваль «TERRA ZIMA».





На них были приглашены 10 сильнейших атлетов из разных регионов страны - это чемпионы мира и России, мастера спорта в пауэрлифтинге, армреслинге, силовом экстриме и борьбе. Организатором выступил обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

В течение 2,5 часов спортсмены выполняли упражнения с ледяными снарядами весом от 30 до 250 килограммов. Это «богатырский кёрлинг» с полутораметровой шайбой весом 250 килограммов, «прогулка фермера» — она же пробежка на 40 метров с двумя 100-килограммовыми «чемоданами», а также «ось Аполлона», где максимальное количество раз нужно выжать плиту весом более 100 килограммов и ряд других испытаний.Отметим, что также в этот день для гостей праздника были представлены зимние забавы, развлекательная программа от Детского радио, дог-шоу «Собака-улыбака!». Кульмуницией станет музыкальная вечерняя программа с выступлением DJ Север и его школы.