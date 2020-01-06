В Уфе открылись две спортивные площадки для хоккея и волейбола
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Открывали спортивные площадки красочно с перерезанием ленточки и приветственными словами. Хотя открыться здесь могли совершенно другие объекты - многоэтажный дом или очередной торговый центр. Но депутат Курултая Ринат Зайнуллин, выполняя наказ избирателей, сумел продвинуть проект спортивных площадок.
Возвели спортивный объект в рамках двух программ. Хоккейную коробку построили из средств регионального бюджета, а волейбольную в рамках городского проекта "Волейбол в каждый двор". В администрации Советского района рассчитывают, что загружены они будут круглый год.
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В планах на 2020 год открытие ещё нескольких спортивных площадок на территории Советского района. А значит и спортивные результаты, и радостные эмоции от побед будут только множиться.
В Уфе также появится новое место для зимнего плавания. Место будущей проруби находится в заводи реки Уфы в микрорайоне Кузнецовский затон, сообщается на публичной странице в соцсетях «Моржи Уфы».
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