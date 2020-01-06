В Уфе открылись две спортивные площадки для хоккея и волейбола

Открывали спортивные площадки красочно с перерезанием ленточки и приветственными словами. Хотя открыться здесь могли совершенно другие объекты - многоэтажный дом или очередной торговый центр. Но депутат Курултая Ринат Зайнуллин, выполняя наказ избирателей, сумел продвинуть проект спортивных площадок.



Возвели спортивный объект в рамках двух программ. Хоккейную коробку построили из средств регионального бюджета, а волейбольную в рамках городского проекта "Волейбол в каждый двор". В администрации Советского района рассчитывают, что загружены они будут круглый год.