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Первые лица Башкирии создали свою хоккейную команду

Добавлено: 13.01.20
Просмотров: 42
Рубрика: Спорт
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Первые лица Башкирии создали свою хоккейную команду

Накануне завершающего матча домашней серии «Салавата Юлаева» свою хоккейную команду создали первые лица Башкирии.

Судя по фото, опубликованным в «Фейсбуке» руководителя регионального исполнительного комитета отделения партии Рустема Ахмадинурова, на льду встретились мэр Уфы Ульфат Мустафин, председатель Попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов, первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров и президент «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Как написал Ахмадинуров, тренировка прошла успешно и весело. Присутствующие оценили обводки Назарова, который когда-то играл в школьной команде. Отмечается, что Мурзагулов даже на льду не забывал о футболе: он играл в носках с футбольной символикой. А первым лед покинул мэр Ульфат Мустафин, который был занят мыслями об уборке снега.
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Источник: realnoevremya.ru
Фото: Рустем Ахмадинуров
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