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В Баймаке прошла спартакиада учителей

Добавлено: 13.01.20
Просмотров: 47
Рубрика: Спорт
Теги: Баймакский район
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В Баймаке прошла спартакиада учителей

В Баймаке около сотни учителей приняли участие в спартакиаде. Спортивное мероприятие посвятили грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Шесть команд состязались по таким видам спорта как волейбол, теннис, плавание, лыжные гонки, шахматы.

Участники встречи – не мастера спорта, в воздухе витал совсем не шуточный дух соперничества. Педагоги уверены, что наиболее эффективный способ воспитания – это личный пример.

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Гульназира Ушанова, воспитатель детского сада «Кубаляк»:
«Заряжаем оптимизмом родственников, друзей, коллег. Я считаю, что 2020 год также будет насыщенным на всякого рода мероприятия спортивные и культурные».
Пропаганда здорового образа жизни – это лишь один из векторов их работы. С каждым годом масштаб мероприятия растет. На этой площадке учителя района проявили не только волю к победе, но и слаженность, взаимовыручку, умение понимать друг друга без слов.
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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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