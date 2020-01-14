Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Татышлинском районе рядом с местным ФОК построили крытую хоккейную площадку

В Татышлинском районе рядом с местным ФОК построили крытую хоккейную площадку

Добавлено: 14.01.20
Просмотров: 81
Рубрика: Спорт
Теги: Татышлинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Татышлинском районе рядом с местным ФОК построили крытую хоккейную площадку

В селе Верхние Татышлы глава республики Радий Хабиров, который находится с рабочей поездкой по северу региона, пообщался с местной хоккейной командой. Ребята проводили очередную тренировку на крытом катке.

Глава региона пожелал им удачи и спортивного азарта. Крытая хоккейная площадка, на строительство которой было потрачено 8 млн рублей, находится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Планета-СПОРТ».

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район

Читайте также:

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район
ФОК включает в себя залы для занятий игровыми видами спорта и тяжелой атлетикой, тренажерный зал, хоккейную площадку, взрослый и детский бассейны. Здесь работают секции по боевым искусствам, борьбе, фитнесу.

Спортивный комплекс имеет спортивный зал со стандартной разметкой, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал, два бассейна с дорожками по 25 и 8 метров. ФОК был построен в 2014 году. Сметная стоимость объекта составила 128 млн рублей, строительство финансировалось за счет средств Фонда социальных целевых программ.
Читать еще...

 Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район
Радий Хабиров в Мишкинском районе пострелял из винтовки в местном ФОКе
Политика
Радий Хабиров в Мишкинском районе пострелял из винтовки в местном ФОКе
В Стерлибашевском районе Радий Хабиров поручил отремонтировать спорткомплекс «Стерля»
Экономика
В Стерлибашевском районе Радий Хабиров поручил отремонтировать спорткомплекс «Стерля»
В Салаватском районе жители собрали деньги и построили хоккейную площадку
Спорт
В Салаватском районе жители собрали деньги и построили хоккейную площадку
Радий Хабиров в Ермекеевском районе принял участие в открытии нового ФОК с бассейном
Политика
Радий Хабиров в Ермекеевском районе принял участие в открытии нового ФОК с бассейном
В Белорецком районе состоялось открытие ФОК
Спорт
В Белорецком районе состоялось открытие ФОК
В Хайбуллинском районе местный комбинат помог отремонтировать хоккейную площадку
Общество
В Хайбуллинском районе местный комбинат помог отремонтировать хоккейную площадку
В Октябрьском построят ледовый Дворец за 400 млн рублей
Экономика
В Октябрьском построят ледовый Дворец за 400 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: