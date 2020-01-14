В Татышлинском районе рядом с местным ФОК построили крытую хоккейную площадку

В селе Верхние Татышлы глава республики Радий Хабиров, который находится с рабочей поездкой по северу региона, пообщался с местной хоккейной командой. Ребята проводили очередную тренировку на крытом катке.







Глава региона пожелал им удачи и спортивного азарта. Крытая хоккейная площадка, на строительство которой было потрачено 8 млн рублей, находится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Планета-СПОРТ».





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ФОК включает в себя залы для занятий игровыми видами спорта и тяжелой атлетикой, тренажерный зал, хоккейную площадку, взрослый и детский бассейны. Здесь работают секции по боевым искусствам, борьбе, фитнесу.Спортивный комплекс имеет спортивный зал со стандартной разметкой, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал, два бассейна с дорожками по 25 и 8 метров. ФОК был построен в 2014 году. Сметная стоимость объекта составила 128 млн рублей, строительство финансировалось за счет средств Фонда социальных целевых программ.