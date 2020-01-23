Студентка из Башкирии установила спортивный и исторический рекорд в гиревом спорте
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В Башкирии студентка БГАУ стала единственной в республике девушкой-гиревиком выполнившей норматив мастера спорта России.
На Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту на Кубок Губернатора Калужской области, которые прошли с 28 по 29 ноября в городе Калуге, Наиля Галина установила исторический рекорд. В составе сборной Башкирии девушка показала ошеломительный результат - в весовой категории до 63 кг подняла 24-килограммовую гирю 130 раз.
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Справка:
Башкирский государственный аграрный университет за 9 лет подготовил пять гиревиков мастеров спорта.
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