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Студентка из Башкирии установила спортивный и исторический рекорд в гиревом спорте

Добавлено: 23.01.20
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Рубрика: Спорт
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Студентка из Башкирии установила спортивный и исторический рекорд в гиревом спорте

В Башкирии студентка БГАУ стала единственной в республике девушкой-гиревиком выполнившей норматив мастера спорта России.

На Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту на Кубок Губернатора Калужской области, которые прошли с 28 по 29 ноября в городе Калуге, Наиля Галина установила исторический рекорд. В составе сборной Башкирии девушка показала ошеломительный результат - в весовой категории до 63 кг подняла 24-килограммовую гирю 130 раз.   

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До этого Наиля завоевала титул абсолютной чемпионки по  гиревому спорту среди женщин. На фестивале национальных и неолимпийских видов спорта спортсменка подняла гирю того же веса 127 раз. 

Справка:
Башкирский государственный аграрный университет за 9 лет подготовил пять гиревиков мастеров спорта.

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