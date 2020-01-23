Студентка из Башкирии установила спортивный и исторический рекорд в гиревом спорте

В Башкирии студентка БГАУ стала единственной в республике девушкой-гиревиком выполнившей норматив мастера спорта России.







На Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту на Кубок Губернатора Калужской области, которые прошли с 28 по 29 ноября в городе Калуге, Наиля Галина установила исторический рекорд. В составе сборной Башкирии девушка показала ошеломительный результат - в весовой категории до 63 кг подняла 24-килограммовую гирю 130 раз.

До этого Наиля завоевала титул абсолютной чемпионки по гиревому спорту среди женщин. На фестивале национальных и неолимпийских видов спорта спортсменка подняла гирю того же веса 127 раз.Башкирский государственный аграрный университет за 9 лет подготовил пять гиревиков мастеров спорта.