В Уфе на «Забеге влюбленных» один из бегунов предложил девушке руку и сердце

350 Уфимцев пробежали 16 февраля «Забег влюбленных» в парке Лесоводов. После забега одной из участниц сделали предложение руки и сердца. Об этом рассказали в оргкомитете мероприятия.







В Уфу для участия в необычном легкоатлетическом старте приехали любители бега из Белгородская области, Москвы, Московской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Пермского края, Татарстана и Удмуртии. Однако лучшими в забегах на 5,10 и 21 км оказались все равно жители Башкирии.

Фото: Алиса Красноярская

В завершение мероприятия бегун Фаниль Рахимов сделал предложение руки и сердца своей девушке.Отметим, что следующим спортивным событием станет «Демская тридцатка»: 22 февраля состоится лыжный забег в Баланово. Соревнования пройдут в свободном стиле, приглашаются спортсмены и любители.