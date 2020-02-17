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В Уфе на «Забеге влюбленных» один из бегунов предложил девушке руку и сердце

Добавлено: 17.02.20
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе на «Забеге влюбленных» один из бегунов предложил девушке руку и сердце

350 Уфимцев пробежали 16 февраля «Забег влюбленных» в парке Лесоводов. После забега одной из участниц сделали предложение руки и сердца. Об этом рассказали в оргкомитете мероприятия.

В Уфу для участия в необычном легкоатлетическом старте приехали любители бега из Белгородская области, Москвы, Московской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Пермского края, Татарстана и Удмуртии. Однако лучшими в забегах на 5,10 и 21 км оказались все равно жители Башкирии.

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В завершение мероприятия бегун Фаниль Рахимов сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Отметим, что следующим спортивным событием станет «Демская тридцатка»: 22 февраля состоится лыжный забег в Баланово. Соревнования пройдут в свободном стиле, приглашаются спортсмены и любители.

Источник: ufa.aif.ru
Фото: Алиса Красноярская
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