В Уфе на «Забеге влюбленных» один из бегунов предложил девушке руку и сердце

350 Уфимцев пробежали 16 февраля «Забег влюбленных» в парке Лесоводов. После забега одной из участниц сделали предложение руки и сердца. Об этом рассказали в оргкомитете мероприятия.
В Уфу для участия в необычном легкоатлетическом старте приехали любители бега из Белгородская области, Москвы, Московской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Пермского края, Татарстана и Удмуртии. Однако лучшими в забегах на 5,10 и 21 км оказались все равно жители Башкирии.