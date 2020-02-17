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В Уфе прошел 4 этап кубка России по зимнему плаванию

Добавлено: 17.02.20
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе прошел 4 этап кубка России по зимнему плаванию

Состязание собрало около 150 любителей этого вида спорта от 12 до 77 лет не только из республики, но и из Татарстана, Челябинской, Оренбургской, Пензенской, Новосибирской, Тюменской, Ульяновской, Московской областей, а также Пермского края, Ханты-Мансийского округа.

— Для Уфы большая честь принимать 4 этап кубка России по зимнему плаванию. Я уверен, что проведение этого турнира даст новый импульс к развитию зимнего плавания и закаливания в нашем регионе, — отметил на торжественной церемонии открытия руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Александр Пенкин.

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Участники зимнего заплыва соревновались в 10 дистанциях брассом, вольным стилем, баттерфляем. По количеству завоеванных наград по итогам состязаний победу завоевала команда из Уфы, на счету которых 39 золотых, 26 серебряных, 9 бронзовых наград. На втором месте – пловцы из города Каменск-Уральск Свердловской области. Также в призовую тройку вошли спортсмены из Подольска Московской области, а обладателем серебряных наград на дистанциях 50 и 100 метров стал Олег Гарифуллин из Нефтекамска.

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Источник: proural.info
Фото: Елена Ледяйкина
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