В Уфе одну из улиц назовут именем тренера «Салавата Юлаева» Сергея Михалева

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею назвать улицу Уфы именем хоккейного тренера Сергея Михалева. Под его предвадительством «Салават Юлаев» завоевал единственное «золото» в чемпионате России. Это достижение спортсмены завоевали в сезоне 2007–2008.





Сергей Михалев погиб в автокатастрофе 21 апреля 2015 года у города Сим. Он возвращался из Челябинска с похорон тренера Валерия Белоусова. Церемония прощания проходила в Уфе на «Уфа-Арене» и Тольятти на «Лада-Арене».

— После трагической гибели Сергея Михалева болельщики и специалисты выступили с инициативой назвать одну из уфимских улиц именем легендарного тренера, который привел наш клуб к единственному в истории «золоту». И дело не только в спортивных показателях. Он был очень позитивным и авторитетным человеком, которого уважали хоккеисты и с которого брали пример дети. Конечно же, имена таких людей мы должны увековечивать. Надеюсь, депутаты Горсовета Уфы все же рассмотрят этот вопрос в ближайшее время, — отметил Хабиров.

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Фото: amp.vesti.ru

С недавних пор хоккеем увлекся и глава Башкирии Радий Хабиров. А накануне, 18 февраля, руководитель региона сообщил, что после тренировки к нему подошли ветераны и тренеры «Салавата Юлаева», которые рассказали, что в Уфе уже несколько лет затягивается принятие решения об одном важном деле.