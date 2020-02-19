Эльбрус Нигматуллин переезжает жить из Челябинска в Башкирию

Знаменитый стронгмен и обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин покидает Челябинск. О намерении перебраться в соседний регион сообщил он сам.







«Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда для меня был вторым домом, — написал он в Facebook. — Я долго размышлял о переезде в Уфу и понял, что именно здесь я смогу эффективно реализовывать и создавать спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни».



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Нигматуллин, помимо спортивных достижений, известен целым рядом имиджевых рекордов. Силач двигал двухэтажный дом — офисный особняк на улице Труда в Челябинске, тащил на себе самолет и паровоз, тянул по рельсам семь сцепленных трамвайных вагонов. На одном из городских мероприятий он поднял верблюда Васю, а однажды прокрутил руками 34-тонное колесо обозрения в парке Гагарина.