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В Уфе именем тренера Сергея Михалева назовут новую улицу в микрорайоне Затон

Добавлено: 26.02.20
Просмотров: 51
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе именем тренера Сергея Михалева назовут новую улицу в микрорайоне Затон

Улица имени тренера «золотой мечты» Сергея Михалева появится в Ленинском районе Уфы. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в администрации столицы Башкирии.

В частности, для присвоения имени заслуженного тренера РСФСР предлагается новая улица в микрорайоне Затон, перпендикулярно расположенная к проспекту Дружбы народов. Находится она за Центром спортивной подготовки, что символично.

В Уфе одну из улиц назовут именем тренера «Салавата Юлаева» Сергея Михалева

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«Данное предложение будет рассмотрено на очередном заседании экспертной комиссии по наименованию, переименованию адресных элементов городского округа», — объяснил источник.
Ранее сообщалось о том, что после хоккейной тренировки к руководителю республики Радию Хабирову подошли ветераны хоккейного клуба «Салават Юлаев» и сообщили, что инициатива о присвоении уфимской улице имени Сергея Михалева поступила от болельщиков несколько лет назад. Глава Башкирии пообещал поговорить с депутатами Горсовета Уфы и ускорить процесс.

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Источник: www.bashinform.ru
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