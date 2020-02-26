В Уфе именем тренера Сергея Михалева назовут новую улицу в микрорайоне Затон

Улица имени тренера «золотой мечты» Сергея Михалева появится в Ленинском районе Уфы. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в администрации столицы Башкирии.







В частности, для присвоения имени заслуженного тренера РСФСР предлагается новая улица в микрорайоне Затон, перпендикулярно расположенная к проспекту Дружбы народов. Находится она за Центром спортивной подготовки, что символично.

«Данное предложение будет рассмотрено на очередном заседании экспертной комиссии по наименованию, переименованию адресных элементов городского округа», — объяснил источник.



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